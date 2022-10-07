MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık'ın eski eşinden yeni sevgilisine bomba yorum

Zeynep Bastık'ın eski eşinden yeni sevgilisine bomba yorum

07.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık boşandıktan sonra fotoğrafçı Seren Dal ile aşk yaşamaya başladı. Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'tan yorum geldi.

Zeynep Bastık'ın eski eşinden yeni sevgilisine bomba yorum

Son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Zeynep Bastık ile Tolga Akış, üç yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, sürpriz bir kararla boşanacaklarını duyurmuştu.

Geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanan çiftten Zeynep Bastık, yeni bir aşka yelken açtı.

Ekran görüntüsü 2022-10-07 150518

Fotoğrafçı Seren Dal ile aynı yerde aynı pozu verince aşk ortaya çıkmıştı. Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'a bu aşk haberi soruldu.

Ekran görüntüsü 2022-10-07 150507

İşte Tolga Akış'ın yanıtı:

"Bence salın insanları. Kariyerinin zirvesinde, genç, bekar bir kadın Zeynep. Nasıl isterse öyle yaşar, kimle mutlu oluyorsa onunla olur. Ben dahil kimseye verecek hesabı yok. Zaten yas tutlacak bir ayrılık da yaşamadık. Herkes kendi hayatıyla ilgilense bir sorun kalmayacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."
Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...Karısı "Artık altın yaptırma" diyormuş! Servetini anlattı: 18 kilo altın...
Süper minili poz! İç çamaşırının görünmesini umursamadıSüper minili poz! İç çamaşırının görünmesini umursamadı
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık tam altın fiyatları alış satış yarım cumhuriyet altını gümüşün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Cinsellik sorusu şaşkına çevirdi! "Günde 6 defa yapıyorum yaptıkça da..."

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi! Acı haber geldi

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiydi! Acı haber geldi

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Arjantin'de adeta yas ilan edildi! Messi, bırakacağını açıkladı!

Arjantin'de adeta yas ilan edildi! Messi, bırakacağını açıkladı!

EYT'de 'kıdem tazminatı kararı'!

EYT'de 'kıdem tazminatı kararı'!

İlginizi Çekebilir

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Sahte de olsa yüzünüz gülsün

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.