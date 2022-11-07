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Zeynep Bastık konseri yarıda kesti! "Güvenliğimden endişe ettiğim için..."

07.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konserden konsere koşan Zeynep Bastık Mersin'de verdiği son konserini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan ve isyan eden Zeynep Bastık açıklamasında "Güvenliğimden endişe ettiğim için..." dedi. İşte Zeynep Bastık konserinde yaşananlar...

Zeynep Bastık konseri yarıda kesti! "Güvenliğimden endişe ettiğim için..."

Son dönemde sahneleriyle ve kostümleriyle dikkat çeken, sahne fiyatını ikiye katlayan Zeynep Bastık son konserinde tatsız anlar yaşadı. Konseri son 3 şarkı kala yarıda kesen şarkıcı sosyal medyadan sitem etti.

Daha önce Ece Seçkin'in konserde yüzüne telefon atılmasına benzer bir olay yaşayan Bastık açıklamasında "Gece ikazlarıma rağmen seyircilerin arasından suratıma tutulan oyuncak lazerle başlayıp yine suratımı sıyıran ve ciddi yaralanmadan kıl payı kurtulduğum, sahneye atılan şu şişesiyle devam etti" dedi.

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"AKLIM ALMIYOR" DİYEREK SİTEM ETTİ

Zeynep Bastık açıklamasını şu şekilde tamamladı:

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"Açıkcası yaralanmaktan korktuğum ve güvenliğimden endişe ettiğim için konseri son üç şarkı kala bitirmek zorunda kaldım. Bazı kendini bilmezler yüzünden gelen onca kişiye bunu yaşattığım için özür dilerim. Gençlerin bu 'challange' adı altında eğlenceye döndürdükleri korkunç konser ritüelleri bizim için ciddi tehlike oluşturuyor artık. Bunu hangi duyguyla neden yapıyorsunuz? Aklım almıyor."

JKJKL

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