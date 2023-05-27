Zeynep Bastık sere serpe uzanarak poz verdi! İç çamaşırı gözükünce olay oldu

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bastık en son pozuyla gündem oldu.

Sere serpe uzanarak poz veren Bastık’ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. 29 yaşındaki ünlü ismin iç çamaşırının gözükmesi takipçilerini ikiye böldü.

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri “Eski Zeynep’i geri istiyoruz” gibi eleştirilerde bulunurken bazı takipçileri ise “Bu poz çok iyi” gibi olumlu yorumlar yaptı.

Zeynep Bastık’ın paylaşımını beğenenler arasında Defne Samyeli, Aytaç Şaşmaz, Serra Pirinç gibi isimler yer aldı.

Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bastık sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.



