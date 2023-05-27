MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zeynep Bastık sere serpe uzanarak poz verdi! İç çamaşırı gözükünce olay oldu

Zeynep Bastık sere serpe uzanarak poz verdi! İç çamaşırı gözükünce olay oldu

27.05.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en popüler sanatçılarından biri olan Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Son konserindeki kırmızı dekolteli tulumu olay olan Zeynep Bastık sere serpe uzandı. Ünlü ismin iç çamaşırının gözüktüğü pozu takipçilerini ikiye böldü.

Zeynep Bastık sere serpe uzanarak poz verdi! İç çamaşırı gözükünce olay oldu

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık sahne kıyafetleri ve dansı ile dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bastık en son pozuyla gündem oldu.

zeynep-bastık

Sere serpe uzanarak poz veren Bastık’ın pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. 29 yaşındaki ünlü ismin iç çamaşırının gözükmesi takipçilerini ikiye böldü.

zeynep-bastık-iç-çamaşırlı-poz

Ünlü şarkıcının bazı takipçileri “Eski Zeynep’i geri istiyoruz” gibi eleştirilerde bulunurken bazı takipçileri ise “Bu poz çok iyi” gibi olumlu yorumlar yaptı.

zeynep-bastık-dekolteli-pozuyla-nefes-kesti

Zeynep Bastık’ın paylaşımını beğenenler arasında Defne Samyeli, Aytaç Şaşmaz, Serra Pirinç gibi isimler yer aldı.

zeynep-bastık-dekolteli-poz

Instagram hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bastık sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

zeynep-bastık-göğüs-dekolteli-pozuyla-büyüledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi olay yarattı! İnternete özel görüntüler... Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi olay yarattı! İnternete özel görüntüler...
Kalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dediKalçası gündem oldu! Ebru Şancı "İç çamaşırı olabilir" dedi
50 yaşındaki sevgilisiyle ayrılmıştı! Yeni aşkını paylaştı50 yaşındaki sevgilisiyle ayrılmıştı! Yeni aşkını paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık sosyal medya yaşında sahne kıyafetleri

En Çok Okunan Haberler

Ses getirecek sözler! 'Erdoğan'a oy verin ama sızlanmayın'

Ses getirecek sözler! 'Erdoğan'a oy verin ama sızlanmayın'

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Pazarcı esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Savcı Sayan'dan dikkat çeken sözler! 'Baykal’ın Erdoğan’a gizli bir hayranlığı vardı'

Savcı Sayan'dan dikkat çeken sözler! 'Baykal’ın Erdoğan’a gizli bir hayranlığı vardı'

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Tüm ailesini katletti! Savunmasını duyan inanamadı

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.