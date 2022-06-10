Zeynep Bastık ve Tolga Akış'tan ilginç boşanma açıklaması! "Sadece şekil değiştiriyoruz"

Zeynep Bastık, menajerliğini de yapan reklamcı Tolga Akış’la evliliğini sonlandırma kararı aldı. Evlerini ayıran ikili boşanma haberleri gündem olunca ilginç açıklamalar yaptı.

Evliliklerinde 1 yılı doldurmadıkları için kanunen anlaşmalı boşanma davası açamayan çiftin, mahkemeye temmuz ayında başvuracağı öğrenildi.

İLGİNÇ AÇIKLAMA

Zeynep Bastık boşanma iddialarına dair şunları söyledi:

"Tolga benim için sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. o yüzden evliliği sonlandırma kararını alırken çok dramatize etmedik. çünkü biliyoruz ki 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeden sonsuz sevgimiz, birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Birbirimizin hayatından çıkmıyoruz sadece şekil değiştiriyoruz."



Tolga Akış ise açıklamasında "Seni çok seviyorum Zeynocum" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise açıklamaları görünce "Bu nasıl boşanma ya yani evli mi kalıyorlar?" yorumları yaptı.

