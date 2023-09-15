Zeynep Bastık yeni sevgilisiyle sokakta aşka geldi!

Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık'ın işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bastık, doğum gününde Ayyıldız'ın kucağına atlayarak poz vermiş ve aşk pozlarını da paylaşmıştı.

Evliliği kısa süren ve yeni aşka yelken açan Bastık, İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile yurt dışına tatile çıktı.

Tatilden yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren genç şarkıcı son olarak sokakta aşka geldi.

Zeynep Bastık sevgilisiyle öpüşürken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.



