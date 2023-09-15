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Zeynep Bastık yeni sevgilisiyle sokakta aşka geldi!

15.09.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolga Akış'la 2021 yılında evlenen ancak kısa sürede boşanan Zeynep Bastık hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Bir süredir Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşayan şarkıcı şu sıralar sevgilisiyle tatilde. Bastık sevgilisiyle sokakta aşka geldiği anları paylaştı.

Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Zeynep Bastık'ın işletmeci Ali Can Ayyıldız ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bastık, doğum gününde Ayyıldız'ın kucağına atlayarak poz vermiş ve aşk pozlarını da paylaşmıştı.

Evliliği kısa süren ve yeni aşka yelken açan Bastık, İstanbul'da ve Yalıkavak'ta şubesi olan bir Uzak Doğru restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile yurt dışına tatile çıktı.

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Tatilden yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren genç şarkıcı son olarak sokakta aşka geldi.

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Zeynep Bastık sevgilisiyle öpüşürken çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşarak hayranlarından beğeni topladı.

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Zeynep Bastık doğru sevgilisi gününde

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