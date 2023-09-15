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Şevval Şahin'in doğum günü tarzı olay oldu! İçine hiçbir şey giymedi! 'Cazibeye yakından bakın'

15.09.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin yeni yaşını kutladı. İşletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu'ndan 24'üncü yaş gününde kendisine aldığı devasa çiçekle dikkat çeken Şahin şimdi de kırmızı dantelli elbisesiyle olay oldu.

Hem açıklamaları hem paylaşımları hem de fiziğiyle sık sık gündeme gelen Şevval Şahin yine adından söz ettirdi. Miss Turkey 2018 birincisi, Haziran 2021’de Yiğit Marcus Aral ile olaylı ayrılığı sonrası Murat Kazancıoğlu ile yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.

Güzel model yeni yaşını da sevgilisi ve arkadaşlarıyla kutladı. 4 yaşına giren 2018 Miss Turkey birincisi Şahin doğum günü için kırmızı transparan detaylara sahip bir elbise tercih etti.

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Sütyen giymeyen ve içini tanga giyerek bol bol poz veren Şevval Şahin sosyal medyayı salladı.

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"Şehri kırmızıya boyayacağım, 24 bana iyi davran" diyen modele hayranlarından "Çok seksisin" yorumları geldi.

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Şevval Şahin yakın çekim pozlarına ise "Cazibeye daha yakından bakın" notunu düştü.
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Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral Miss Turkey sevgilisi ele gününde

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