Zeynep Sönmez rekor kırdı! Böyle bir yükseliş yok... Dünya onu konuşuyor

22 yaşındaki başarılı raket, WTA’nın haftalık güncellenen dünya sıralamasında tam 11 basamak birden yükselerek Türk tenis tarihinde önemli bir başarıya daha imza attı.

YÜKSELEN DEĞER

Geçtiğimiz hafta WTA 500 seviyesindeki Merida Açık Turnuvası’nda çeyrek finale yükselen Zeynep Sönmez, gösterdiği başarılı performansla kariyer rekorunu kırdı. Türk tenisinin yükselen yıldızlarından olan Zeynep, bu başarısıyla gelecek turnuvalar için umut verdi ve dünya sıralamasında daha yukarılara tırmanma hedefini sürdürdü.