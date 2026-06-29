SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Zeynep Sönmez Wimbledon’da ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon’da dünya 29 numarası Ann Li’yi 7-5, 1-6, 6-4’lük setlerle mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez Wimbledon’da ikinci tura yükseldi

Londra’daki All England Club’da oynanan karşılaşmada etkili performansla öne çıkan Zeynep Sönmez, üç sete uzayan mücadeleden galibiyetle ayrılarak adını ikinci tura yazdırdı. Milli tenisçi, ilk sette 4-1 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmadı. Servis karşılama oyunlarında yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren Zeynep, ritmini bulmasının ardından üst üste kazandığı oyunlarla skora denge getirdi. Setin son bölümünde baskıyı tamamen rakibine hissettiren milli tenisçi, kritik puanlardaki başarılı performansıyla 4-1 geriden gelerek ilk seti 7-5 kazanmayı başardı. Bu etkileyici geri dönüş, karşılaşmanın en önemli kırılma anlarından biri oldu.

ANN Lİ İKİNCİ SETTE KARŞILIK VERDİ

Zeynep Sönmez Wimbledon’da ikinci tura yükseldi 1

İkinci sette servis oyunlarında daha yüksek yüzdeyle oynayan ve hücum temposunu artıran dünya 29 numarası Ann Li, erken yakaladığı kırılma avantajını koruyarak seti 6-1 kazandı ve mücadelede durumu eşitledi.

KARAR SETİNDE SON SÖZÜ ZEYNEP SÖYLEDİ

Zeynep Sönmez Wimbledon’da ikinci tura yükseldi 2

Final setinde ise Zeynep Sönmez bir kez daha oyunun kontrolünü eline aldı. Kritik puanlarda sergilediği soğukkanlı performans, etkili servis karşılama oyunları ve uzun rallilerdeki üstünlüğüyle rakibine üstünlük kuran milli tenisçi, karar setini 6-4 kazanarak korttan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla klasmanın 51. basamağında bulunan Zeynep Sönmez, dünya sıralamasında ilk 30’da yer alan güçlü rakibini mağlup ederek Wimbledon’da ikinci tura yükselirken, Grand Slam kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.

İKİNCİ TURDAKİ RAKİBİNİ BEKLİYOR

Milli tenisçi, Wimbledon ikinci turunda Claire Liu ile Hanne Vandewinkel arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Brezilya - Japonya maç anlatımı! CANLI | Brezilya - Japonya maç anlatımı!
Yıldız isimden Trabzonspor'a önemli gelir! Transferi açıklandıYıldız isimden Trabzonspor'a önemli gelir! Transferi açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Tenis Zeynep Sönmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Gözaltına alınmıştı! Tamar Tanrıyar hakkında yeni karar

Son dakika: Gözaltına alınmıştı! Tamar Tanrıyar hakkında yeni karar

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

Denetimler başladı! Polis tek tek kontrol ediyor

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

İsmail Kartal herkesi ters köşe yaptı! Ayrılığa veto: Takımda tutun

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

AK Parti'de gündem ekonomi! Emekliyi üzen haber

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

Trafikte yeni dönem başlıyor: Artık yasak olmayacak! O ses sistemlerine vize çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.