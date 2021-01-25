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Zeynep Tokuş ve eşinin yoga videosu sosyal medyayı salladı

25.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabı üzerinden birbirinden zor hareketlerini sergileyen Zeynep Tokuş, bu kez de eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga yaparken çektiği video ile gündeme geldi. Zeynep Tokuş ve eşinin bu hallerine sosyal medyada kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağdı.

1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, ekranlardan uzakta sakin bir yaşam sürdürüyor.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlenmesinin ardından televizyon dünyasına veda eden Tokuş, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor.

Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Zeynep Tokuş, bu kez eşi ile yoga öncesi ısınma hareketleri yaparken çekilen anlarını paylaştı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasıl bir fantazidir arkadaş..yapan olur yapamayan olur..yanlış òrnek olmayın...

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