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Zeynep Tunuslu mevsimlik sevgili arıyor!

31.05.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü modacı Zeynep Tunuslu (60), İstanbul gecelerinde görüntülendi. Tunuslu, aşk sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Yazın yaz, kışın kış sevgilisi lazım!" dedi

Zeynep Tunuslu mevsimlik sevgili arıyor!

Zeynep Tunuslu önceki akşam Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Modacı, muhabirlere bindiği taksinin şoförünü şikayet etti.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Tunuslu, "Çok sinirliyim. Taksi ücreti 20 lira tuttu, üzerimde 200 lira vardı. 'Bozar mısınız?' dedim, 'Bizden olsun’ dedi. 'Ne münasebet ücretiniz neyse alın' dedim, bu sefer de bana 70 lira geri verdi. 'Sen ne yapıyorsun, 110 lira fazla aldın' dedim, çok sinirlendim. Siz de üstüne geldiniz." diye konuştu.

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KİTAP YAZIYORUM

Tunuslu, "Şu sıralar neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Yeni kitabım üzerinde çalışıyorum" yanıtını verdi.

YAZIN TEKNE, KIŞIN ŞÖMİNE

Modacıya aşk hayatı da soruldu. "Şimdilik hayatımda kimse yok" diyen Tunuslu esprili konuştu: "Aşk herkese lazım. Keşke bir sevgilim olsa. Bu yaz bulacağım diye düşünüyorum. Yaz sevgilisi, Çeşme’de. Rüzgârda, tekneyle gelsin bakalım. Kışın da şömine ve şarap sevgilisi bekliyorum!"


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