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  4. Zeytin Ağacı dizisine bomba transfer! "Diyar" rolüyle kadroya dahil oldu

Zeytin Ağacı dizisine bomba transfer! "Diyar" rolüyle kadroya dahil oldu

22.07.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Zeytin Ağacı dizisinin 2. sezon çekimleri başladı. Netflix'in sevilen dizisine flaş bir isim dahil oldu. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Murat Boz, Boncuk Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide yeni oyuncu "Diyar" rolüne can verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zeytin Ağacı dizisine bomba bir isim transfer oldu. Oyuncu Aytaç Şaşmaz, Netflix'in büyük bir ilgiyle izlenen yapımı Zeytin Ağacı'na "Diyar" rolü ile dahil oldu.

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Zeytin Ağacı‘nın ikinci sezon çekimleri başladı. Nuran Evren Şit‘in yazdığı OGM Pictures imzalı dizinin eski kadrosu yeni sezonda da yer alacak.

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Burcu Alptekin’in ilk 3 bölümünü yöneteceği dizinin ekibine “Diyar” isimli yeni bir karakter katılacak. Rolü çok yakışıklı ve yetenekli bir oyuncu canlandıracak.

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Genç kuşağın son yıllarda öne çıkan yıldızlarından Aytaç Şaşmaz rolün sahibi oldu. Ailevi travmaları olan Diyar‘ın dönüşümü Ada’yla (Tuba Büyüküstün) tanışmasıyla başlayacak.

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