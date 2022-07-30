Zeytin Ağacı konusu gerçek hayattan mı uyarlandı? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler, konusu ne, 2. sezon gelecek mi?

Zeytin Ağacı dizisi 28 Temmuz'da Netflix'te yerini aldı. Dizi, Ayvalık ile başlayan bir macerayı konu alırken, konunun detayları sorgulanmaya başladı. Peki Zeytin Ağacı konusu gerçek hayattan mı uyarlandı? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler, konusu ne? Ayrıntılar haberimizde...
Tuba Büyüküstün - Ada
Seda Bakan - Leyla
Boncuk Yılmaz - Sevgi
Füsun Demirel - Muko
Serkan Altunorak - Selim
Umut Kurt - Erdem
Murat Boz - Toprak
Fırat Tanış - Zaman
Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)
Dizide Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştıracak ve kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarına sebep olacak.
Üniversite senelerinde tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın senelerdir devam eden güzel bir dostlukları bulunmaktadır. Başarılı bir cerrah olan Ada'nın yanında, idealist bir avukat ancak kariyer yapmayan Leyla vardır.. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları farklı kararlara sürükleyecektir.
Kızlardan Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olacak ve üç kız arkadaş yola koyulacaktır. Ada, bu esnada hiç ummadığı biriyle karşılaşacak ve eski yaralar depreşecektir.
Zeytin Ağacı dizisinin senaryosunu Nuran Evren Şit yazdı. Dizinin yönetmenliğini iase Burcu Alptekin üstlendi. Dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncelleencektir...
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