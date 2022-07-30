Zeytin Ağacı konusu gerçek hayattan mı uyarlandı? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler, konusu ne, 2. sezon gelecek mi?

Zeytin Ağacı dizisi 28 Temmuz'da Netflix'te yerini aldı. Dizi, Ayvalık ile başlayan bir macerayı konu alırken, konunun detayları sorgulanmaya başladı. Peki Zeytin Ağacı konusu gerçek hayattan mı uyarlandı? Zeytin Ağacı oyuncuları kimler, konusu ne? Ayrıntılar haberimizde...

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Tuba Büyüküstün - Ada

Seda Bakan - Leyla

Boncuk Yılmaz - Sevgi

Füsun Demirel - Muko

Serkan Altunorak - Selim

Umut Kurt - Erdem

Murat Boz - Toprak

Fırat Tanış - Zaman

Rıza Kocaoğlu - Fikret (Fiko)

ZEYTİN AĞACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştıracak ve kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarına sebep olacak.

Üniversite senelerinde tanışan Ada, Sevgi ve Leyla'nın senelerdir devam eden güzel bir dostlukları bulunmaktadır. Başarılı bir cerrah olan Ada'nın yanında, idealist bir avukat ancak kariyer yapmayan Leyla vardır.. Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları farklı kararlara sürükleyecektir.

Kızlardan Ada, Sevgi’nin Ayvalık’ta alternatif bir terapiye katılma isteğine gönülsüzce razı olacak ve üç kız arkadaş yola koyulacaktır. Ada, bu esnada hiç ummadığı biriyle karşılaşacak ve eski yaralar depreşecektir.

ZEYTİN AĞACI KONUSU GERÇEK HAYATTAN MI UYARLANDI?

Zeytin Ağacı dizisinin senaryosunu Nuran Evren Şit yazdı. Dizinin yönetmenliğini iase Burcu Alptekin üstlendi. Dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncelleencektir...

