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Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 13 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

24.11.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 13 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hatay'daki Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinde bandrolsüz ve yabancı menşeli 13 bin 830 paket sigara ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sigara kaçakçılığı yapılacağına dair ihbar üzerine ekipler operasyon başlattı. Suriye'den gelen şüpheli bir tır x-ray taramasına yönlendirildi. Araçta yapılan taramada tırın dorse tabanında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Açılan döşemelerin altındaki gizli bölmelere, bandrolsüz ve yabancı menşeli sigara paketleri doldurulduğu görüldü.

Operasyon neticesinde 13 bin 830 paket bandrolsüz sigara ele geçirilirken araca el konuldu.

​​​​​​​Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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