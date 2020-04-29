Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, Covid - 19 tedavisi gördüğü hastane de mücadeleye yenik düştü.
Kronik kalp ve şeker hastası olan ve geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan Turgay Kalyoncu, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği ifade edildi.
Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncunun vefat haberi spor camiasında üzüntüye sebep olurken cenazesinin yarın Zeytinburnu'nda defnedileceği bilgisi verildi.
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