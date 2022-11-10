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Zeytinburnu'nda 2 otomobil dereye düştü

10.11.2022 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda 2 otomobilin dereye düştüğü trafik kazasında araçlarda bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu.

Zeytinburnu'nda 2 otomobil dereye düştü

Kennedy Caddesi üzerinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 FCZ 358 plakalı otomobil ile başka bir otomobil, yol kenarındaki korkulukları aşarak dereye düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dereye düşen otomobillerde bulunan 4 kişi itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrollerde 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Araçlar vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

Bu arada kazaya neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı öne sürülen bir otomobil sürücüsünün bulunması için de çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Zeytinburnu

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