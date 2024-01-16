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  4. Zeytinburnu’nda düğün konvoyunda caddeyi kapatıp, etrafa para saçan şahıslara ceza yağdı

Zeytinburnu’nda düğün konvoyunda caddeyi kapatıp, etrafa para saçan şahıslara ceza yağdı

16.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, caddeyi trafiğe kapatırken, grup üyelerinden biri ise minibüsün üzerine çıkarak havaya para saçtı.

O anları kameraya yansıyan grup üyelerinden 5 şahsa toplam 19 bin 446 lira para cezası uygulandı.

Olay, 14 Ocak’ta Zeytinburnu Abay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilleriyle düğün konvoyu yapan grup, yolu trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açarak yolun ortasında oynayan grup üyelerinden biri, minibüsün üzerine çıkarak dans etmeye devam etti. Minibüs üzerindeki şahıs, bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liraları havaya saçtı. Trafiği tehlikeye düşüren konvoydakiler, araçlarına binerek oradan ayrıldı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, konvoy yaparak trafiği durduran ve araçlarından inerek yolu trafiğe kapatan şahısların 34 GER 754 plakalı araç sürücüsü Hasan H.S., 34 MYG 54 plakalı araç sürücüsü T.M., 34 CVK 418 plakalı araç sürücüsü M.A.B., 34 BTP 81 plakalı araç sürücüsü M.Ç. ve 34 GTL 769 plakalı araç sürücüsü Y.S. olduğu belirlendi.

MAGANDALARA CEZA YAĞDI

Trafiği tehlikeye düşüren Hasan H.S.’ya Trafik Kanunu’nda yer alan “cam film” suçundan bin 506 lira, “duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak” suçundan 690 lira, “trafiği yavaşlatmak” suçundan 690 lira, “saygısızca araç kullanmak” suçundan 690 lira, “grup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle geçmesini engellemek” suçundan 690 lira, “ses sistemi” suçundan 690 lira ve “yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması” suçundan para cezası kesildi.
Grubun diğer sürücüleri T.M., M.A.B., M.Ç. ve Y.S.’a ayrı ayrı olmak üzere, “duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak” suçundan 690’ar lira, “trafiği yavaşlatmak” suçundan 690’ar lira, “saygısızca araç kullanmak” suçundan 690’ar lira, “grup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle geçmesini engellemek” suçundan 690’ar lira, “yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması” suçundan 690’ar lira para cezası uygulandı. Toplam 5 şahsa 19 bin 446 lira ceza kesildi. Öte yandan yakalanan sürücülerden H.H.S, M.Ç, Y.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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