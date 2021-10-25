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Zeytinburnu’nda İETT otobüsü arızalandı

25.10.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda İETT otobüsü arızalandı

İSTANBUL (AA) - D-100 kara yolunda arızalanan İETT otobüsünün yolcuları başka bir otobüse nakledildi.

Topkapı istikametine seyir halindeki 72-T Yeşilköy-Taksim hattına bağlı İETT otobüsü, Zeytinburnu D-100 kara yolu yan yolda henüz belirlenemeyen nedenle arızandı.

Otobüsteki yolcular, başka otobüse nakledilirken arızalanan otobüs, İETT garajına çekildi.

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