Zeytinburnu'nda kendilerini polis olarak tanıtarak gasp yapan 3 şüpheli yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde esnaf olan A.O'nun, 5 Ocak'ta iş yerinde gasp yapıldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, sivil giyimli 3 şüphelinin iş yerine gelerek kendilerini polis olarak tanıttıkları, sahte arama kararı evrakı ve sahte polis kimliği göstererek A.O'yu kasayı açmaya zorladıkları belirlendi.

Kasadaki 100 bin avroyu alan zanlılar ile durumdan şüphelenen iş yeri sahibi arasında arbede yaşandığı ancak zanlıların kaçtığı tespit edildi.

GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntüsünde şüphelilerin iş yerine girmeleri ve içeride bulunan kişilerin üstünü aramaları yer aldı.

Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan ekipler, şüphelilerin Ali Ö. (22), Amir K. (33) ve Ömer M.A. (35) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen 3 şüpheli Gaziosmanpaşa'da yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ali Ö. ve Ömer M.A. tutuklandı.

Savcılıktan serbest bırakılan yabancı uyruklu Amir K. ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

