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  4. Zeytinburnu'nda öldürülen Afgan gencin katil zanlıları Sakarya'da yakalandı

Zeytinburnu'nda öldürülen Afgan gencin katil zanlıları Sakarya'da yakalandı

12.05.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda öldürülen Afgan gencin katil zanlıları Sakarya'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda Afgan gencin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Afgan iki zanlı Sakarya'da yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Mayıs'ta Telsiz Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Afganistan uyruklu Ahmad Soltani'nin (23) bıçaklanarak öldürülmüş halde apartman boşluğunda bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, olayın yaşandığı evde maktul Soltani dışında 6 Afganistan uyruklu kişinin daha yaşadığı, olay saatinde iki kişinin apartmandan çıkıp koşarak uzaklaştığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, kaçan iki şüphelinin aynı evde yaşayan Muhammadi H. (21) ve Kalender H. (21) olduğunu belirledi.

Polis, Muhammadi H'nin, diğer bir ev arkadaşı Muhammed Alim S'yi telefonla arayarak evdeki pasaportunu getirmesini istediği, Ankara'ya kaçacağını söylediği, Soltani'nin ölümüyle ilgili de "Hak etti, yaptım." dediği bilgisine ulaştı.

İl dışına kaçtığı belirlenen iki şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sakarya'da yakalandı.

Zanlıların, sorguları yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.

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