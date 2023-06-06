YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Zeytinburnu’ndaki teknoloji mağazası alev alev yandı

Zeytinburnu’ndaki teknoloji mağazası alev alev yandı

06.06.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu’nda bir teknoloji mağazasında gece saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi.

Zeytinburnu’ndaki teknoloji mağazası alev alev yandı

Alev alev yanan mağaza itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülürken yangında ölü veya yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangın gece saat 01.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi, Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında teknoloji mağazasının büyük bir bölümü alevler içinde kaldı. Yangını gören ve büyük bir korkuyla kendilerini sokağa atan site içerisindeki vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bulunduğu binaya müdahale ederken mağazanın yoğun duman altındaki üst katında bulunan camları da kırarak içeri girdi. İçeride herhangi bir mahsur kalma olmadığı anlaşıldıktan sonra yangın müdahaleler sonucu hızlı bir şekilde söndürüldü. Sağlık ekipleri tedbir olarak bölgede beklerken, polis olay hakkında soruşturma başlattı.
Yangını gören Gafur Akyüz yaşananları, "Güvenlik arkadaşlarla otomasyonda oturuyorduk. Bu arada sitede üst yönetimdeyim. İlk alarmın öttüğünü duyduk. Önce hırsız sandık. Güvenliğe haber verdik. Onlar koşturdu. Hırsız olmadığını anladıklarında dumanlar çıkmaya başladı. Zaten itfaiyeci arkadaşlar da gerçekten çok çabuk geldi. Zamanında müdahale ettiler. Büyük ihtimalle şuradaki klimalardan yangın çıktığını tahmin ediyoruz. Bayağı kötüydü. Karşı mahallelerden bile dumanlar görülüyordu. Şimdi burayı söndürdüler. Yıllardır ikinci seferdir böyle bir yangın oluyor burada. Ama en büyüğü buydu. Bu yangın etkili oldu ve patlama sesleri duyuldu. Camlar patladı içeride. Büyük ihtimalle olan camlara oldu. İtfaiye gerçekten çok zamanında geldi. Hakkını vermek lazım. Çok çabuk geldiler. Bayağı araç da geldi. Şu anlık bir sıkıntı yok." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arnavutköy’de yangında ilginç anlar: Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi beklediArnavutköy’de yangında ilginç anlar: Genç kızı kurtardı, sigara yakıp itfaiyeyi bekledi
İzmir’de silahla başından vurulan adam yaşama tutunamadıİzmir’de silahla başından vurulan adam yaşama tutunamadı
Meteroloji’den Kars’a yağmur uyarısıMeteroloji’den Kars’a yağmur uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:26
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Enes eczanesi
Sultanbeyli
Suadiye banu eczanesi
Kadikoy
Emel eczanesi
Sultangazi
Kaya eczanesi
Sultangazi
Pinar eczanesi
Bakirkoy
Çaglar eczanesi
Sariyer
Deniz eczanesi
Buyukcekmece
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Az yağ, çok sağlık! Kendinize alacağınız en güzel hediye, şimdi indirimde

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.