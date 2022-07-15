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Zeytinyağlı bamya nasıl yapılır? Zeytinyağlı bamya malzemeleri neler?

15.07.2022 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen lezzetlerden biri olan bamyanın tarifi araştırılmaya başlandı. Düşük kalorili olan bamyayı evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki zeytinyağlı bamya nasıl yapılır? Zeytinyağlı bamya malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Zeytinyağlı bamya nasıl yapılır? Zeytinyağlı bamya malzemeleri neler?

Bamyayı evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bamyaya bolca limon ilave ederseniz tadını artırırsınız. Peki zeytinyağlı bamya nasıl yapılır? Zeytinyağlı bamya malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

ZEYTİNYAĞLI BAMYA MALZEMELERİ NELER?

1 kilogram bamya
1 adet limonun suyu
2 çay kaşığı tuz
3 diş sarımsak
2 çay kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı sıcak su
5 adet domates
7 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 adet soğan

Zeytinyağlı bamya nasıl yapılır? Zeytinyağlı bamya malzemeleri neler?

ZEYTİNYAĞLI BAMYA NASIL YAPILIR?

Bamyaları iyice yıkayın ve varsa bıyıklarını temizleyin. Ardından bıçak yardımıyla sap kısımlarını koni biçiminde keserek temizleyin. Temizlenip yıkanan bamyaların üstüne 1 adet limonun suyunu gezdirin ve bir kenara alın.

Bir tencereye 5 yemek kaşığı zeytinyağını alın ve küp küp doğranmış olan soğanları bu yağda pembeleşene dek kavurun. Pembe rengi alan soğanların üzerine ince kıyılmış sarımsakları ve biber salçasını ilave edin, hızlıca karıştırın. Kabuklarını soyduktan sonra kare kare doğradığınız domatesleri de ilave edip güzelce kavurun.

En son bamyaları içlerindeki limon suyuyla birlikte tencereye ilave edin. Tuzunu ve şekerini ekledikten sonra üstüne sıcak suyu da gezdirip, nazikçe bir kere karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Kapağı kapalı ve altı kısık ateşte bamyalarınızı yaklaşık 25 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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yemek
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