Zidane'ın Juventus'a gideceği iddia edildi

Juventus Başkanı Andrea Agnelli ailesine yakın kaynaklar söz konusu haberleri doğruladı. Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a gelişi, Zidane’nin Torino’daki görev için ikna olabileceği belirtiliyor.

Zidane, Real Madrid’i 13. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdıktan kısa bir süre sonra kulübe veda etti. En az 1 yıl ara vermek istediğini belirten Zidane, sahalara beklenenden daha erken dönebilir. Başarılı teknik adama teklif edilen pozisyon, kulübün yöneticileri ve futbolcu kadrosu arasında bir bağlantı kurabilecek şekilde önerildi.

Juventus’un bir başka planı ise Zidane’ın oğlu Luca Zidane’ı da renklerine bağlamak. 20 yaşındaki Luca, Madrid ekibinde üçüncü kaleci olarak görev yapmakta. Ancak Ukraynalı kaleci Andriy Lunin’in Real Madrid’e gelişi ve Thibault Courtois’in olası transferi Luca için kolaylık sağlayabilir.

Bununla birlikte Juventus ile temasa geçen AS Gazetesi, kulübün Zinedine Zidane veya oğlu Luca’yı kulübe almak için bir girişimde bulunmadıklarını yazdı. Kulüp yetkilisi, halihazırda Zidane için iddia edilen görevde Pavel Nedved’in yer aldığını da sözlerine ekledi.

(NTVSPOR)

