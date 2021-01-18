YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

18.01.2021 02:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Gümüşhane'de akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde yerini etkili kar yağışına bıraktı.

Torul ilçe sınırları içindeki tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Türkiye'nin önemli kara yolu geçitlerinden Zigana Dağı Geçidi'nde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Polis ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergah üzerinde temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Gümüşhane Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:35
Öğle
12:37
İkindi
15:07
Akşam
17:30
Yatsı
18:53

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Gümüşhane Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Covid-19 vatandaşın un talebini de değiştirdi

Covid-19 vatandaşın un talebini de değiştirdi

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin yeni çöp araçları hizmete sunuldu

Gümüşhane İl Özel İdaresi’nin yeni çöp araçları hizmete sunuldu

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti

Gümüşhane’de 2020 yılında trafik kazalarında büyük düşüş

Gümüşhane’de 2020 yılında trafik kazalarında büyük düşüş

Gümüşhane’de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane’de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Gümüşhane’de okullarda İstiklal Marşı okundu

Gümüşhane’de okullarda İstiklal Marşı okundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.