Zihinsel engelli depremzedenin yüzü Türk Kızılayın yardımıyla güldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de deprem sonrası diğer resmi kurumlarla eş güdümlü çalıştıklarını, Osman Akgün'ün durumuna ilişkin inceleme başlattıklarını ve inceleme sonrası gerekli çalışmaları gerçekleştireceklerini kaydetti.

Depremzedelere yardım eli uzatmak için İzmir'deki çalışmalarını yoğunlaştıran Türk Kızılay ekipleri, ablasının çağrısı üzerine Osman Akgün'e yardım etmek için çalışmalara başladı. Ekipler, Yeşildere semtindeki eve elektrikli ısıtıcı, yatak, yorgan, yastık, battaniye gibi ihtiyaçlarının yanı sıra hijyen malzemeleri ve gıda kolileri taşıdı.

- Yeni bir yaşam için ilk adım

Osman Akgün'ün ablası Y.A, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır devlet memuru olarak şehir dışında görev yaptığını, zihinsel engelli kardeşine babasının baktığını söyledi.

Babasının ölümüyle kardeşinin yalnız kaldığını, kendisinin de bir dönem alzaymır hastası eşine baktığı için kardeşiyle istediği gibi ilgilenemediğini ifade eden abla, deprem sonrası ilk olarak kardeşine ulaşmak istediğini belirtti.

Kardeşinden haber alamayınca Yeşildere semtindeki eve gittiğini belirten Y.A, şöyle konuştu:

"Depremde hepimiz zor şeyler yaşadık. Kardeşime hemen ulaşamadım. O gün geldim, gördüm ki durumu çok kötü. Evi hasar görmüştü zaten çok da perişan haldeydi. Depremden zarar gören ve ihtiyaç sahibi olan herkes gibi Türk Kızılaya başvurduk. Geldiler, kardeşimin ihtiyaçlarını karşıladılar. Onlara çok teşekkür ederim."

Abla Y.A, alzaymır hastası eşinin depremden önce vefat ettiğini, yeni bir yaşama kavuşan kardeşi Osman Akgün'e daha çok destek olmaya çalışacağını sözlerine ekledi.

