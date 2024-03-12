YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. "Zilli top"un peşinde hedefleri paralimpik oyunları şampiyonluğu

"Zilli top"un peşinde hedefleri paralimpik oyunları şampiyonluğu

AA AA
12.03.2024 11:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, üçüncü kez katılacağı paralimpik oyunlarında altın madalya hedefliyor.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Ordu'da hazırlık kampına giren Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, teknik direktör Niyazi Metin yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktörü Metin, AA muhabirine, takımın daha önce Londra 2012 ve Rio 2016 Paralimpik Oyunları'na katıldığını hatırlattı.

Paris 2024'te üçüncü kez paralimpik oyunları tecrübesi yaşayacaklarını belirten Metin, "Türk Milli Takımı her yerde madalyaya taliptir. Bizler de inşallah milli takım olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kürsü yapmak ve madalyayı getirmek istiyoruz." dedi.

Ordu'da 18 Mart'a kadar kondisyon kampı yapacaklarını kaydeden Metin, takımda her şeyin yolunda, herkesin de moralinin yerinde olduğunu aktardı.

KUNDUZ: "İNŞALLAH BU TAKIM FİNAL OYNAYACAK"

Ay-yıldızlı takımın oyuncularından Ramazan Kunduz, yıllardır milli takıma elinden geldiğince hizmet etmeye çalıştığını dile getirdi.

Takımla Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda yer almayı başarmış bir futbolcu olduğunu belirten Kunduz, "Şimdi Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacağız. Ben Paris'te final oynama hedefi koydum. İnşallah bu takım orada final oynayacak. Herkesin istediği madalyayı ülkemize kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Ertuğrul Demirel ise Ordu'daki hazırlık kampının çok güzel geçtiğini, bu tür kampların kendilerine fayda sağladığını anlatarak, "Moral ve motivasyonumuz çok iyi. İnşallah iyi sonuçlarla ülkemize döneceğiz. Tek bir hedef var, o da madalya." şeklinde konuştu.

"O MADALYAYI KAZANACAĞIZ"

Takımın 15 yıldır formasını terleten milli futbolcu Celal Çoban, ay-yıldızlı formayla ülkeye hizmet etmeye çalıştığını vurgulayarak, "Bu takım daha önce Avrupa şampiyonu oldu, Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü kazandı. Ancak dünya şampiyonalarında ve paralimpik oyunlarında madalya kazanamadık. Bu eksiğimizi tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu sene o sene" parolasıyla yola çıktıklarına işaret eden Çoban, "Paris'te elimizden gelen en iyi performansı sergileyip, o madalyayı kazanacağız. Herkes bize inansın. Çok iyi işler yapacağız." açıklamasını yaptı.

Takıma geçen yıl seçilen Muhammed Ali Öktem ise "Bu takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon yapabilmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Benim bireysel hedefim ise dünya çapında en iyi futbolculardan biri olabilmek." şeklinde görüş belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadın astsubay durdurduğu otobüste kadın kaptanı görünce ilginç anlar yaşandıKadın astsubay durdurduğu otobüste kadın kaptanı görünce ilginç anlar yaşandı
Sakarya'da DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandıSakarya'da DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Poşetini getirene ekmeği ucuza satan fırıncı çevre kirliliğine engel oluyorPoşetini getirene ekmeği ucuza satan fırıncı çevre kirliliğine engel oluyor
Anahtar Kelimeler:
Ordu kamp paralimpik

Ordu Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:14
Sabah
06:38
Öğle
12:43
İkindi
16:01
Akşam
18:39
Yatsı
19:58

Ordu Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Ölçek eczanesi
Fatsa
Melike eczanesi
Fatsa
Merkez eczanesi
Altinordu
Deniz eczanesi
Altinordu
Duru eczanesi
Altinordu
Cebeci eczanesi
Persembe
Irmak eczanesi
Ulubey
Tümünü Göster
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.