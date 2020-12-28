YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Zincirleme trafik kazası:1 yaralı

Zincirleme trafik kazası:1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.12.2020 14:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Halil A., idaresindeki 48 ACT 457 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, Mehmet K., idaresindeki 33 ADV 619 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile Serdar T., idaresindeki 42 VR 575 plakalı Renault marka otomobil İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı.

Zincirleme trafik kazası:1 yaralı

Adıyaman’da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Halil A., idaresindeki 48 ACT 457 plakalı Mitsubishi marka kamyonet, Mehmet K., idaresindeki 33 ADV 619 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile Serdar T., idaresindeki 42 VR 575 plakalı Renault marka otomobil İl Emniyet Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada 42 VR 575 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Ö., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Yasin Ö’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zincirleme trafik kazası:1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi sevindiren kare! Türkiye'yi sevindiren kare!
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman Namaz Vakitleri 28 Aralık Pazartesi

İmsak
06:07
Sabah
07:34
Öğle
12:33
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:44

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Pazartesi

Eğitim Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.