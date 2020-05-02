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Zincirlikuyu Caddesi’nde kaldırım imalatları yapılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.05.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alr yapı çalışmaları tamamlan İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nde baskı beton ile kaldırım imalatları gerçekleştiriliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışması tamamlanan İzmit ilçe Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nin üst yapı çalışmaları, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ramazan ayında da devam ettiriliyor.

Zincirlikuyu Caddesi’nde kaldırım imalatları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alr yapı çalışmaları tamamlan İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nde baskı beton ile kaldırım imalatları gerçekleştiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından alt yapı çalışması tamamlanan İzmit ilçe Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nin üst yapı çalışmaları, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Ramazan ayında da devam ettiriliyor. Çalışmalar kapsamında caddede, baskı beton kaldırım imalatı yapılıyor. PMT malzeme ve binder asfalt serimini gerçekleştiren ekipler, şuanda caddenin kaldırım imalatlarını yapıyor. Kaldırım imalatı caddede sağlı sollu bin 100 metre yapılacak. Kaldırım imalatında toplamda 530 metreküp beton kullanılacak.
Caddedeki üst yapı çalışmaları kapsamında toplam bin 620 ton PMT serimi gerçekleştirildi. Granit bordür imalatlarının da devam ettiği caddeye binder ve aşınma olarak bin 500 ton asfalt serilecek.

Zincirlikuyu Caddesi’nde kaldırım imalatları yapılıyor

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