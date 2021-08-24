Zingat, en çok kiralık ev talep edilen ilçeleri açıkladı

İSTANBUL (AA) - Zingat Bana Ev Bul ücretsiz hizmetini kullanarak kiralık ev aradığını belirtenlerin üç büyükşehirde en çok talepte bulunduğu 3 ilçe İstanbul'da Beylikdüzü, Bahçelievler, Pendik, Ankara'da Çankaya, Etimesgut, Keçiören, İzmir'de ise Buca, Karşıyaka, Bornova oldu.

Zingat'tan yapılan açıklamaya göre, emlak gündeminde kiralık ev talebindeki belirgin artış, yeni konut arzında azalma ve yükselen kira fiyatları bulunuyor.

Son zamanlarda salgın ve yaz aylarında başlayan normalleşme sürecinin etkisi, tayin dönemi, yeni evlenen çiftlerin ev arayışı ve eylül ayında yüz yüze eğitimin başlama kararı kiralık evlerde yoğun talebi beraberinde getirdi.

Büyükşehirler başta olmak üzere kiralık fiyatlarında da hızlı artış yaşanmaya devam ediyor.

Açıklamada, ücretsiz hizmet Zingat Bana Ev Bul'a 2021 Ocak-Temmuz aylarını kapsayan dönemde gelen taleplerle, İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok kiralık ev aranan ilçeler de paylaşıldı.

Buna göre, Zingat Bana Ev Bul ücretsiz hizmetini kullanarak kiralık ev aradığını belirtenlerin üç büyükşehirde en çok talepte bulunduğu 3 ilçe İstanbul'da Beylikdüzü, Bahçelievler, Pendik, Ankara'da Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve İzmir'de ise Buca, Karşıyaka, Bornova oldu.

- "Yeni stok artışı olmayan ilçelerde konut fiyatları artmaya devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zingat İş Geliştirme Direktörü Özge Günay Murat, 2020 yılının haziran-temmuz aylarında Zingat Bana Ev Bul taleplerindeki satılık ve kiralık konut talep oranlarının, yüzde 60 satılık, yüzde 40 kiralık şeklinde olduğunu aktardı.

Bu sene aynı dönemde taleplerin yüzde 75 kiralık ve yüzde 25 satılık yönünde olduğunu bildiren Murat, şunları kaydetti:

"2020'de düşük konut kredisi kampanyası ile hem ilk satışlar hem de ikinci el konut satışları için çok yüksek adetlerde satış gerçekleşmiş, talebin yükselmesiyle konut fiyatları da artarken stoklarda erime yaşanmıştı. Yeni konut üretimine baktığımızda da kiralık fiyatlarının, satılık konut fiyatları gibi çok yükseldiği il ve ilçelerde eskisine göre son iki yıldır yoğun olmadığını gözlemledik. Yükselen talepte bir değişiklik olmadı. Türkiye'de ev arama siteleri arasında benzersiz Zingat Bana Ev Bul hizmetimiz sayesinde biz de her gün binlerce talep sahibi kullanıcımızı doğru emlak danışmanlarıyla buluşturarak, en kısa zamanda aranılan konutun bulunmasına uçtan uca destek oluyoruz.

Öngörüler önümüzdeki dönemlerde de yeni stok artışının olmadığı ilçelerde satılık ve kiralık fiyatlarının artışına devam etmesi yönünde. Fiyatların çok arttığı ilçelerde yaşamı sürdürmek isteyenler açısından satın almak için doğru zaman. Veriler bize talep edilen evlerde oda sayısı isteğinin arttığı gösteriyor. Ayrıca, konu fiyat avantajı sağlayan yakın ilçeler arasında veya büyükşehirlerden alternatif şehirlere taşınmaların belli bir ritme kavuştuğu ortaya çıkıyor."

Murat, Zingat Bana Ev Bul ücretsiz hizmeti bir adım öteye taşımak adına başlattıkları "Taşınma Asistanı hizmetleri" adını verdikleri indirimli nakliye, ikinci el mobilya özel indirimleri gibi iş birlikleriyle son kullanıcıların hayatını bir kez daha kolaylaştırmayı hedeflediklerini de aktardı.

