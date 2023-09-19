Zıpkın tekniğiyle yeniden görmeye başladı

Bulanık görme problemi yaşayan 82 yaşındaki Sülün Gönül, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada hastaya Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Salih Sertaç Azarsız ve arkadaşı Op. Dr. Erol Erkan tarafından geliştirilen "Zıpkın" tekniği uygulandı. Bu yöntem sayesinde gözün arka kısmına düşmüş olan kataraktlı mercekler, başarıyla çıkarılarak hastanın yeniden net görmesi sağlandı.

HASTANIN İKİ GÖZÜNDE BELİRGİN GÖRME PROBLEMLERİ VARDI

Hastanın kendilerine sağ gözünde 2 aydır devam eden bulanık görme şikayetinin birden daha da artması üzerine başvurduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Salih Sertaç Azarsız, “Yapılan muayene sonucu sağ gözde merceğini yerinde tutan bağların kopması sonucu aynı zamanda katarakt da gelişmiş olan merceğin gözün arka kısmına doğru yer değiştirdiği tespit edildi. Hastanın sol gözünde de belirgin görme kaybı olduğunun görülmesi üzerine hastanın hızla görsel rehabilitasyonunu sağlayabilmek için ameliyat kararı alındı. Genel anestezi altında yapılan ameliyatta, gözün arka kısmına düşmüş olan kataraktlı mercek başarılı bir şekilde çıkarıldı. Uyguladığımız bu yöntem ile hastalarımızın iyileşme sürelerine olumlu katkıda bulunuyoruz. Klasik yönteme göre daha az maliyetli olan "Zıpkın" tekniği ile hastalarımıza daha az girişimsel müdahalede bulunuyor ve iyi sonuçlar elde ediyoruz" dedi.

YENİDEN GÖRMENİN MUTLULUĞU

82 yaşındaki hasta Sülün Gönül, ameliyat sonrası duygularını şöyle ifade etti:

"Artık görememeye başlamıştım. Aynı hastanede mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan kızımın yönlendirmesi ile İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Salih Sertaç Azarsız’a muayene oldum. Doktorumuzun müdahalesi ile artık görebiliyorum. Hastanede görev yapan tüm çalışanlara çok teşekkür ederim.”

İnsan sağlığına katkı sağlayan yenilikler ve tıbbi başarılar umut veriyor

Çiğli Eğitim Hastanesinin bilimsel ve insan odaklı yaklaşımı temel aldığını belirten Başhekim Dr. Öğr. Üyesi İlker Kızıloğlu ise, "Hasta ve çalışan memnuniyetini odak noktasına alan hastanemiz, sürekli eğitim ve iyileştirmeye dayalı olarak nitelikli sağlık ekibi ile hastaların tanı ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. İnsan sağlığına katkı sağlayan yenilikler ve tıbbi başarılar, toplumların ilgisini çekiyor ve umut veriyor. Hayatımızın en önemli hazinelerinden biri kesinlikle görme yetisidir. Gözlerimiz, dünyayı keşfetmemize ve çevremizi deneyimlememize yardımcı olur. Ancak bazen görme yetimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. İşte tam da bu noktada çalışanlarımızın multidisipliner görev paylaşımı devreye giriyor. Hastanemizde görev yapan hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları hastaların en iyi sağlık hizmetine erişmelerini sağlamak için bir araya gelir. Bu, hastaların tedavi süreçlerinin rahat ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlar" diye konuştu.

