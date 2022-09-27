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Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı

27.09.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı

Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde zıpkınla denize açılan bir kişi 8,5 kiloluk levrek avladı.

Akçakoca Belediyesinde çalışan ve hobi olarak yaklaşık 20 yıldır zıpkınla balık avlayan Gürkan Gürbüz, AA muhabirine, dalış yaptığı esnada büyük levrekle karşılaştığını anlattı.

İlk defa bu kadar ağırlıkta levrek avladığını aktaran Gürbüz, "Hayırlısıyla aldık. Tabii bayağı mücadele vererek kıyıya almak nasip oldu. Şu an benim rekorum diyebilirim. 8,5 kilo geldi. 20 yıl önce 8 kilo 100 gram yakalamıştım." dedi.

Zıpkınla 8,5 kiloluk levrek yakaladı

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca levrek

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