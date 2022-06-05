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Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kadrosu denizde temizlik yaptı

05.06.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kadrosu denizde temizlik yaptı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kadrosu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla denizde temizlik yaptı.

Altınoluk Limanı'na dalan sporcular, deniz dibinde kamyon ve otomobil lastiği, halı, hortum, plastik kasa, cam şişeler ve tel sepetler buldu.

Bir tekneyle karaya çıkarılan atıklar limanda bir süre sergilendikten sonra Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı.

Ayrıca su altında bir sporcu tarafından bulunan Türk bayrağı dışarı çıkarılarak yıkandı, kuruması için bir teknenin üzerine asıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı Antrenörü Koray Demirel, AA muhabirine, denizlerin kendi evleri olduğunu ve evlerini temizlediklerini söyledi.

Demirel, denizlerin daima temiz tutulması gerektiğine vurgu yaparak, "Tüm insanlardan ve tatilcilerden, herkesten isteğimiz lütfen evinizi temiz tutun. Burası sizin eviniz. Her yaz geliyorsunuz tatil yapıyorsunuz. Balıkçılar, balık avlıyorsunuz. Ekmeğinizi buradan çıkarıyorsunuz. İnsan ekmeğini çıkardığı, gezdiği, eğlendiği, mutlu olduğu yeri kirletmek istemez. Sizden istediğimiz, lütfen denizlerimizi temiz tutunuz." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı'nın ilçede olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Arslan, "Özellikle Dünya Çevre Günü'nde arkadaşlarımız sağ olsunlar, bugünün anısına limanda dalıp temizlik yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

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