Ziraat Bankası, "Türkiye'nin en sevilen bankası" seçildi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, MediaCat ve İpsos iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmada 2016 yılından itibaren aynı başarıyı devam ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şunları kaydetti:

"Tüm hedef, strateji, planlama ve diğer faaliyetlerimizin altında tek bir şey yatıyor. İnsanların gönüllerinde de 'Bir Bankadan Daha Fazlası' olabilmek. Müşteri memnuniyetini faaliyetlerimizin odağına koyarak tüm işlerimizi planlıyoruz. 5 yıl üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası seçilmemiz, çalışmalarımızın müşterilerimizde karşılık bulduğunun somut bir göstergesi.

Herkesin ve her kesimin bankası olma çabalarımızın ve köklü geçmişimizin bir sonucu olarak Türkiye'de en fazla müşteriye sahip ticari kuruluşlardan birisiyiz. Bu büyüklükte bir müşteri kitlesine hitap ederken en sevilen banka seçilebilmek ayrı bir anlam kazanıyor. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz."