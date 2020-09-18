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Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Arvas’tan HATSO’ya ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.09.2020 09:19 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Turgut Arvas ve Hakkari Şube Müdürü Ernail Okur, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş’ı ziyaret etti.Korona virüs sürecinde bölge ziyaretleri kapsamında Hakkari’de bulunan Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Arvas, HATSO Başkanı Servet Taş’ı makamında ziyaret etti.

Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Arvas’tan HATSO’ya ziyaret

Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Turgut Arvas ve Hakkari Şube Müdürü Ernail Okur, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş’ı ziyaret etti.
Korona virüs sürecinde bölge ziyaretleri kapsamında Hakkari’de bulunan Ziraat Bankası Van Bölge Başkanı Arvas, HATSO Başkanı Servet Taş’ı makamında ziyaret etti. Arvas; bölgedeki tüccar, esnaf ve KOBİ’lerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve meslek kuruluşları temsilcileri ile görüşme yapmak üzere geldiklerini söyledi.
HATSO Başkanı Taş ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek korona virüs öncesi ekonomide durgunluk varken virüs salgını sonrası esnaf, tüccar ve KOBİ’lerin daha fazla finans sıkıntıları yaşadığını, bankaların sağladığı krediler sonucu biraz nefes alan iş dünyasının şu an kredi dönüşlerini yapamayacak durumda olduklarını söyledi. Bankaların faizsiz veya çok düşük faizle kredi imkanı sağlamaları gerektiğine vurgu yapan Başkan Taş, “Ümit ederiz ki korona virüs salgınına kısa sürede çare bulunur ve iş dünyası tekrar canlanır. Ziraat Bankasının bölge tarım ve hayvancılık sektöründe de ayrı bir teşvik uygulamasına geçmesi, hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimize küçük ve büyükbaş hayvan alımı destekleri verilerek, bölge hayvancılığının canlanmasında önemli etki yapacak” dedi.

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