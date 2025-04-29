Ziraat Bankkart 5 yıla 4 şampiyonluk sığdırdı

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.

Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

EFELER LİGİ KUPASI 5 YILDIR ANKARA'DA

Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.

Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK HASRETİ 36 YILA ÇIKTI

Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.

Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.

ŞAMPİYONLAR

Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon

1970-71 Galatasaray

1971-72 İETT

1972-73 İETT

1973-74 İETT

1974-75 Muhafızgücü

1975-76 Eczacıbaşı

1976-77 Boronkay

1977-78 Eczacıbaşı

1978-79 Eczacıbaşı

1979-80 Eczacıbaşı

1980-81 Eczacıbaşı

1981-82 Eczacıbaşı

1982-83 Eczacıbaşı

1983-84 Eczacıbaşı

1984-85 Eczacıbaşı

1985-86 Eczacıbaşı

1986-87 Galatasaray

1987-88 Galatasaray

1988-89 Galatasaray

1989-90 Eczacıbaşı

1990-91 Eczacıbaşı

1991-92 Halkbank

1992-93 Halkbank

1993-94 Halkbank

1994-95 Halkbank

1995-96 Halkbank

1996-97 NETAŞ

1997-98 NETAŞ

1998-99 NETAŞ

1999-00 Arçelik

2000-01 Arçelik

2001-02 Erdemir

2002-03 Arçelik

2003-04 Erdemir

2004-05 Erdemir

2005-06 Arkas Spor

2006-07 Arkas Spor

2007-08 Fenerbahçe

2008-09 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-10 Fenerbahçe

2010-11 Fenerbahçe

2011-12 Fenerbahçe

2012-13 Arkas Spor

2013-14 Halkbank

2014-15 Arkas Spor

2015-16 Halkbank

2016-17 Halkbank

2017-18 Halkbank

2018-19 Fenerbahçe

2019-20 Lig tamamlanamadı

2020-21 Ziraat Bankkart

2021-22 Ziraat Bankkart

2022-23 Ziraat Bankkart

2023-24 Halkbank

2024-25 Ziraat Bankkart