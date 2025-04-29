Ziraat Bankkart 5 yıla 4 şampiyonluk sığdırdı

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.
Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.
Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.
Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.
Lig şampiyonu, peş peşe 5'inci defa başkentten çıktı. Ziraat Bankkart 2021, 2022, 2023 ve 2025, Halkbank ise 2024'te şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Ziraat Bankkart ayrıca Efeler Ligi tarihinde en fazla şampiyonluk kazanan takımlar listesinde 4'üncü sırada yer alan Galatasaray ve Arkas Spor'u da yakaladı.
Eczacıbaşı, 12 şampiyonlukla Efeler Ligi'nin en başarılı takımı ünvanını elinde tutuyor. Eczacıbaşı'nı, Halkbank (10) ve Fenerbahçe (5) takip ediyor.
Ligdeki 4'üncü şampiyonluğunu 1989'da kazanan Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu yıl da son veremedi.
Ligin ilk sezonu 1970-71'de şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, 1986-87, 1987-88 ve 1988-89 sezonlarında üst üste 3 defa lig kupasını kaldırdı.
Lig tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımlar şöyle:
Sezon Şampiyon
1970-71 Galatasaray
1971-72 İETT
1972-73 İETT
1973-74 İETT
1974-75 Muhafızgücü
1975-76 Eczacıbaşı
1976-77 Boronkay
1977-78 Eczacıbaşı
1978-79 Eczacıbaşı
1979-80 Eczacıbaşı
1980-81 Eczacıbaşı
1981-82 Eczacıbaşı
1982-83 Eczacıbaşı
1983-84 Eczacıbaşı
1984-85 Eczacıbaşı
1985-86 Eczacıbaşı
1986-87 Galatasaray
1987-88 Galatasaray
1988-89 Galatasaray
1989-90 Eczacıbaşı
1990-91 Eczacıbaşı
1991-92 Halkbank
1992-93 Halkbank
1993-94 Halkbank
1994-95 Halkbank
1995-96 Halkbank
1996-97 NETAŞ
1997-98 NETAŞ
1998-99 NETAŞ
1999-00 Arçelik
2000-01 Arçelik
2001-02 Erdemir
2002-03 Arçelik
2003-04 Erdemir
2004-05 Erdemir
2005-06 Arkas Spor
2006-07 Arkas Spor
2007-08 Fenerbahçe
2008-09 İstanbul Büyükşehir Belediyespor
2009-10 Fenerbahçe
2010-11 Fenerbahçe
2011-12 Fenerbahçe
2012-13 Arkas Spor
2013-14 Halkbank
2014-15 Arkas Spor
2015-16 Halkbank
2016-17 Halkbank
2017-18 Halkbank
2018-19 Fenerbahçe
2019-20 Lig tamamlanamadı
2020-21 Ziraat Bankkart
2021-22 Ziraat Bankkart
2022-23 Ziraat Bankkart
2023-24 Halkbank
2024-25 Ziraat Bankkart
Okuyucu Yorumları 0 yorum