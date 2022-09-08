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Ziraat Katılım yeni şube açılışlarıyla istihdama katkıyı sürdürüyor

08.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: - "Yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 155 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye genelinde açtığımız şubelerle vatandaşlarımıza hizmet verirken, istihdama da büyük katkı sağlamaktayız"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Bankası, bir günde 5 yeni şubenin açılışını yaparak Ankara'da toplam 17 şubeye ulaştı.

Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım Bankası, yaptığı 5 yeni şube açılışı ile Ankara'da 14 perakende, 2 ticari ve 1 kurumsal şubeyle hizmet vermeye başladı. Ziraat Katılım'ın, yurt genelindeki şube sayısı da 145'e çıktı.

Şube açılışlarını gerçekleştiren Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 155 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Hızla büyüyen organizasyon yapılarında en değerli varlıkları olan insan kaynağını yeni katılımlarla geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde açtığımız şubelerle vatandaşlarımıza hizmet verirken, istihdama da büyük katkı sağlamaktayız. Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Üretim yapan, istihdam sağlayan ve milli ekonomimize katkı sağlayan tüm projeleri önemsiyoruz. Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak, projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlü desteklemektir."

Ziraat Katılım'ın ilk yurt dışı şubesi 27 Ağustos 2020'de Sudan'ın başkenti Hartum'da açılmıştı. Yakın zamanda 2. yılını kutlayan Ziraat Katılım Sudan Şubesi, Afrika kıtasındaki ilk Türk bankası olma özelliğini taşıyor. Afrika kıtasında finansal operasyonlarını genişleten Ziraat Katılım, bölgede yer alan farklı ülkelerde şube açılışına dair çalışmalar da yürütüyor.

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ziraat katılım bankası

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