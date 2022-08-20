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Ziraat Katılım yıl sonunda 150 şubeye ulaşmayı hedefliyor

20.08.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: - "Bu yıl katılım bankaları arasındaki yerimizi daha üst sıralara taşımış olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda büyümemizi devam ettirerek zirveye oynamaya devam edeceğiz" - "İnşallah bu yıldan itibaren tarım sektörümüzde de tarımsal sübvansiyonlu kredilerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız"

ÖMER ERTUĞRUL - Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, yıl sonuna kadar 150 şubeye ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Özdemir, kamunun ilk katılım finans kurumu Ziraat Katılımın 142. şubesinin açılışında AA muhabirine, kurumun 7 yıllık geçmişi olduğunu söyledi.

Yozgat'ta ilk kamu katılım bankası şubesi olarak hizmet vereceklerini ifade eden Özdemir, "142. şubemize ulaştık. İnşallah yıl sonuna kadar 150 şube açmayı planlamaktayız. Ziraat Katılım olarak önümüzdeki yıllarda da şube sayımızı artırarak büyümemizi devam ettireceğiz. Bu yıl katılım bankaları arasındaki yerimizi daha üst sıralara taşımış olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu büyümemizi devam ettirerek zirveye oynamaya devam edeceğiz." dedi.

Özdemir, Ziraat Katılımın 7 yıla birçok başarı sığdırdığını ve birçok ilke imza attığını dile getirdi.

- "Tarımsal sübvansiyonlu kredilerimizi buluşturacağız"

Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda, faizsiz finans sistemi kuralları içerisinde faizsiz olarak tarımsal kredi kullanmak isteyenlere de bu hizmeti ulaştıracaklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yıldan itibaren tarım sektörümüzde de tarımsal sübvansiyonlu kredilerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Katılım bankaları, faizsiz finans kuralları çerçevesinde hizmet veren bankalardır. Diğer bankacılık hizmetlerinin tamamını vatandaşlarımıza sunuyoruz, bu hizmetleri aynı zamanda faizsiz finans sistemi prensipleri doğrultusunda veriyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
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