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Ziraat Katılım’dan Türk ekonomisine 67 milyar TL’lik kaynak

13.08.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: - "Ziraat Katılım’ın toplam aktifleri 2021 ikinci çeyreğinde 2020 yılı sonuna göre yüzde 12 artışla 67,4 milyar TL’ye ulaştı, toplanan fonlar ise yine aynı döneme göre yüzde 11 artış ile 51,7 milyar TL oldu"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım’ın 2021 ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 67 milyar TL olduğunu bildirdi.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın bu yılın ikinci çeyreği finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ziraat Katılım’ın toplam aktiflerinin 2021 ikinci çeyreğinde 2020 yılı sonuna göre yüzde 12 artışla 67,4 milyar TL’ye ulaştığını, toplanan fonların ise yine aynı döneme göre yüzde 11 artış ile 51,7 milyar TL olduğunu belirtti.

Kullandırılan nakdi fonların yüzde 12 artışla 47,2 milyar TL seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım’ın 2021 ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamının 67 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Özdemir, "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2021 ikinci çeyreğini 187 milyon TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2021 ikinci çeyrek sonunda biri yurt dışında olmak üzere toplam 110 şubeye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Özdemir, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 5 kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

“Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 2,3 milyar TL fonlama temin edildi. Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde yoğun talep geldi. Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 85 kira sertifikası ihracı ile toplamda 30,4 milyar TL hacme ulaştı. Ziraat Katılım, reel ekonomiye doğrudan destek sağlayan iş modeli, üretimi ve istihdamı artırmaya yönelik finansman politikası ve çalışanlarının gayretleriyle, ülkemizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayarak, öncü ve etkin bir finans kurumu olma vizyonuyla faaliyetlerine devam edecektir.”

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