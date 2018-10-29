Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın ve 31 Ekim Çarşamba günü yapılacak 20 maçta düdük çalacak hakemler şunlar:

30 EKİM SALI

13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

14.00 Kastamonuspor 1966-Altay: Yasin Kol

15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Ali Şansalan

19.00 Antalyaspor-Yomraspor: Bahattin Şimşek

20.30 Bursaspor-1461 Trabzon: Koray Gençerler

31 EKİM ÇARŞAMBA

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

13.00 BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: Serkan Çınar

13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Hatayspor-Fethiyespor: Sinan Dereci

14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Kadir Sağlam

14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak

14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor: Caner Ak

14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: Burak Şeker

15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor: Abdülkadir Bitigen

17.00 Kayserispor-Pazarspor: Suat Arslanboğa

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

