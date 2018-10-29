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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda hakemler açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 29.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 30 Ekim Salı ve 31 Ekim Çarşamba günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarın ve 31 Ekim Çarşamba günü yapılacak 20 maçta düdük çalacak hakemler şunlar:

30 EKİM SALI
13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya
13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor: Atilla Karaoğlan
14.00 Kastamonuspor 1966-Altay: Yasin Kol
15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Ali Şansalan
19.00 Antalyaspor-Yomraspor: Bahattin Şimşek
20.30 Bursaspor-1461 Trabzon: Koray Gençerler

31 EKİM ÇARŞAMBA
13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
13.00 BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: Serkan Çınar
13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
13.30 Hatayspor-Fethiyespor: Sinan Dereci
14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Kadir Sağlam
14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak
14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor: Caner Ak
14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: Burak Şeker
15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor: Abdülkadir Bitigen
17.00 Kayserispor-Pazarspor: Suat Arslanboğa
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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Ziraat Türkiye Kupası merkez hakem kurulu

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