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Ziraat Türkiye Kupası ÇEYREK FİNAL kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlayacak?

19.01.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı futbolseverleri sarmış durumda. Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ile eşleşmeler belli olmuştu. Eşleşen takımlar çeyrek finale adını yazdırabilmek için mücadele ettiler. 19 Ocak günü gerçekleşecek Fenerbahçe - Rizespor müsabakası ile çeyrek final takımları belli olmuş olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası ÇEYREK FİNAL kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası ÇEYREK FİNAL kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında son güne gelindi. Çeyrek finale kalan takımlar tek tek belli olacak. Bu gelişmeyle beraber bir çok vatandaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ve maç takvimini sorgulamalarına hız verdi. İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURASI NE ZAMAN?

Son 16 karşılaşmaları tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli olacak. Tek maç usulüne göre yapılacak çeyrek final kura çekimi ise ocak ayında olacak.

Son 16 turu 19 Ocak'ta son buluyor. Birkaç gün içinde Çeyrek Final eşleşmeleri için kura çekiminin yapılacağı tahmin ediliyor.

Ziraat Türkiye Kupası ne zaman? Ziraat Kupası finali hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz nasıl izlenir?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çeyrek final maçları ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ne zaman?

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

ZTK final maçları bu sene 1 Haziran 2023'te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

GALATASARAY

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

SİVASSPOR

KAYSERİSPOR

ANKARAGÜCÜ

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