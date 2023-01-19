Ziraat Türkiye Kupası ÇEYREK FİNAL kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında son güne gelindi. Çeyrek finale kalan takımlar tek tek belli olacak. Bu gelişmeyle beraber bir çok vatandaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ve maç takvimini sorgulamalarına hız verdi. İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURASI NE ZAMAN?

Son 16 karşılaşmaları tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli olacak. Tek maç usulüne göre yapılacak çeyrek final kura çekimi ise ocak ayında olacak.

Son 16 turu 19 Ocak'ta son buluyor. Birkaç gün içinde Çeyrek Final eşleşmeleri için kura çekiminin yapılacağı tahmin ediliyor.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çeyrek final maçları ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.

ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

ZTK final maçları bu sene 1 Haziran 2023'te oynanacak.

ZTK ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

GALATASARAY

TRABZONSPOR

BAŞAKŞEHİR

SİVASSPOR

KAYSERİSPOR

ANKARAGÜCÜ



