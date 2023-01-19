Ziraat Türkiye Kupası ÇEYREK FİNAL kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 ZTK çeyrek final maçları ne zaman başlayacak?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçlarında son güne gelindi. Çeyrek finale kalan takımlar tek tek belli olacak. Bu gelişmeyle beraber bir çok vatandaş Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ve maç takvimini sorgulamalarına hız verdi. İşte detaylar...
Son 16 karşılaşmaları tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıran takımlar belli olacak. Tek maç usulüne göre yapılacak çeyrek final kura çekimi ise ocak ayında olacak.
Son 16 turu 19 Ocak'ta son buluyor. Birkaç gün içinde Çeyrek Final eşleşmeleri için kura çekiminin yapılacağı tahmin ediliyor.
Çeyrek final maçları ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.
Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.
ZTK final maçları bu sene 1 Haziran 2023'te oynanacak.
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