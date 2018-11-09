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Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas'ta oynanacak

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 09.11.2018 20:21 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinin Sivas'ta oynanacağını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası finali Sivas'ta oynanacak

TFF Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 16 Mayıs 2019 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasının Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

2017-2018 sezonundaki Türkiye Kupası final karşılaşması, Diyarbakır'da oynanmıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası Yeni 4 Eylül Stadı

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