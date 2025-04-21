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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.04.2025 14:18
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Konyaspor-Galatasaray maçını Abdullah Buğra Taşkınsoy, Trabzonspor-Göztepe maçını ise Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçları yarın ve perşembe günü oynanacak. Bu müsabakaların hakemleri de belli oldu. Yarı finalin ilk mücadelesinde Konyaspor, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Diğer karşılaşmada ise Trabzonspor, perşembe günü sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri şu şekilde:

Yarın
20.30 Konyaspor - Galatasaray: Abdullah Buğra Taşkınsoy

24 Nisan Perşembe
20.30 Trabzonspor - Göztepe: Cihan Aydın

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Hakem türkiye kupası
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