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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 28.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

- Yarı final ilk maçları:

2 Nisan Salı:

20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

3 Nisan Çarşamba:

20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor (Stat belli değil)

- Yarı final rövanş maçları

24 Nisan Çarşamba:

20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

25 Nisan Perşembe:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)

(AA)

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final

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