Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada yarı final ilk maçları 2-3 Nisan'da, rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
- Yarı final ilk maçları:
2 Nisan Salı:
20.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
3 Nisan Çarşamba:
20.00 Ümraniyespor-Akhisarspor (Stat belli değil)
- Yarı final rövanş maçları
24 Nisan Çarşamba:
20.00 Akhisarspor-Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
25 Nisan Perşembe:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)
(AA)
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