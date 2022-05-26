Ziraat Türkiye Kupası ne zaman? Ziraat Kupası finali saat kaçta yayınlanacak? Kayserispor – Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz nasıl izlenir?

Türkiye Kupası, Ziraat Bankası sponsorluğunda heyecanlı bir maça imza atacak. İki köklü kulüp Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Futbol severler de sorularını yöneltmeye başladı. Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük öneme de sahip olan bu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Kupasına dair tüm detaylar...
Final maçında Kayserispor ile Sivasspor karşılaşacak. Maç 26 Mayıs 2022 saat 20.45'te oynanacak.
Mücadele A Spor ekranlarında naklen yayınlanacak. Final maçı şifresiz yayınlanacak.
Kayserispor: Lung; Onur, Hosseini, Uğur, Carole; İbrahim, Abdülkadir, Kemen; Emrah, Thiam, Gavranovic
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs'ta oynanacak ZTK final maçını Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.
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