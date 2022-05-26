Ziraat Türkiye Kupası ne zaman? Ziraat Kupası finali saat kaçta yayınlanacak? Kayserispor – Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası finali şifresiz nasıl izlenir?

Türkiye Kupası, Ziraat Bankası sponsorluğunda heyecanlı bir maça imza atacak. İki köklü kulüp Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Futbol severler de sorularını yöneltmeye başladı. Avrupa kupalarına gitme yolunda büyük öneme de sahip olan bu final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ziraat Kupasına dair tüm detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ KAYSERİSPOR – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Final maçında Kayserispor ile Sivasspor karşılaşacak. Maç 26 Mayıs 2022 saat 20.45'te oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ KAYSERİSPOR – SİVASSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Mücadele A Spor ekranlarında naklen yayınlanacak. Final maçı şifresiz yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ KAYSERİSPOR – SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Lung; Onur, Hosseini, Uğur, Carole; İbrahim, Abdülkadir, Kemen; Emrah, Thiam, Gavranovic

KAYSERİ - SİVAS MAÇININ HAKEMİ KİM?

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında 26 Mayıs'ta oynanacak ZTK final maçını Halil Umut Meler yönetecek. Saat 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yaparken, dördüncü hakem ise Yasin Kol olacak.

