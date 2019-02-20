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Ziraat Türkiye Kupası rövanş programı belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 20.02.2019 15:41 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası rövanş programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

26 Şubat Salı
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

27 Şubat Çarşamba
14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)

28 Şubat Perşembe
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)


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