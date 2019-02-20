Ziraat Türkiye Kupası rövanş programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final rövanş maçları 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
26 Şubat Salı
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Şubat Çarşamba
14.00 Hatayspor-Galatasaray (Antakya Atatürk)
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)
28 Şubat Perşembe
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
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