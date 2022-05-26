Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor'un oldu! Kayserispor finalde havlu attı...

kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, İstanbul’da karşılaştı. Süper Lig’de sezonu 14. sırada bitiren Yukatel Kayserispor ile 10. sırada tamamlayan Demir Grup Sivasspor’un kozlarını paylaştı. Müthiş bir heyecana sahne olan maçı Sivasspor 3-2 kazandı ve önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme şansı elde etti.

RAMAZAN CİVELEK UZAKLARDAN ATTI

Karşılaşmada 33. dakikada Kayserispor, Ramazan'ın golüyle öne geçti. Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Ramazan, kaleyi görür görmez şutunu attı, Ali Şaşal'ı geçen top ağlarla buluştu.

SİVASSPOR DURUMU EŞİTLEDİ

dakikada Sivasspor'un orta alan çizgisinden kazandığı serbest vuruşta top ceza alanına şişirildi, Yatabare kafayla indirdi, Appindangoye karşı karşıya kaldığı Lung'u düzgün vuruşla çaresiz bıraktı ve skoru 1-1'e getirdi.

UZATMALARDA 2-1 OLDU

Maçın normal skoru 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzadı. Uzatmaların 95. dakikasında Sivasspor, geriye düştüğü maçta öne geçti. Farj'ın ara pasına hareketlenen ve sol çaprazda topla buluşan Max Gradel, açısını buldu, şutunu attı. Muhteşem bir yere giden top Lung'u geçti ve ağlarla buluştu ve skor 2-1 oldu.

SON ANLARDA SKOR 2-2

Karşılaşmanın 107. dakikasında İlhan Parlak attı! Kayserispor, golcüsüyle eşitliği yakaladı. Onur Bulut'un yaptığı ortaya çok iyi yükselen İlhan Parlak, sektirerek yaptığı kafa vuruşuyla Ali Şaşal'ı avladı.

MAÇ ALEV ALDI! 117. DAKİKADA 3-2 OLDU

Ahmet Oğuz'un kullandığı taç atışında topu kontrol eden Fajr, muhteşem bir ara pası gönderdi, ceza sahasında Kayode topla buluştu ve tecrübeli oyuncu boş durumdaki Konate'ye pasını aktardı. Konate'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ve Sivasspor 117. dakikada 3-2 öne geçti.

KAYSERİSPOR, 3 BÜYÜK KULÜBÜ ELEDİ!

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor’u eleyerek finale yükselmişti.

SİVASSPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Demir Grup Sivasspor 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor’u saf dışı bırakarak finale çıktı.

ZİYA ERDAL: AYRI BİR ANLAM İFADE EDİYOR

Sivasspor Kaptanı Ziya Erdal, “Bir Anadolu derbisi olacak ve bunun sonunda da bir kupa var. Ben Sivaslıyım, İlhan Kayserili. Ayrı bir anlam ifade ediyor. Sezona başlarken kupanın ilk başından sonuna kadar gideceğimize inanmıştık ve bunu başardık. Yarın son 1 adım kaldı. İnşallah o adımı atıp kupayı kazanmak istiyoruz.” diye konuşmuştu.

KAYSERİ 14 YIL SONRA

Yukatel Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 berabere biten maçta rakibine penaltı atışlarında 11-10 üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü.

İLHAN PARLAK: ÇOK ZORLU BİR YOLDAN GELDİK

Kayserispor Kaptanı İlhan Parlak, “Bu sezonu kupayla taçlandırmayı çok istiyoruz. Çok zorlu bir yoldan geldik. Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzon’u eledik. Finalde de işimiz kolay olmayacak. Ancak inancımız tam” demişti.

RIZA ÇALIMBAY: KAYSERİ’NİN KUPASI VAR AMA BİZİM YOK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay final öncesi düzenlenen basın toplantısında “Bizim hedefimiz var. Kayseri’nin kupası var ama bizim yok. Biz 3 senedir art arda Avrupa’ya gidiyoruz, bu sene de gitmek istiyoruz. Kendim de Sivaslıyım. Sivas en fazla İstanbul’a göç veren bir ilimiz. Biz nasıl Alanya maçında müthiş bir taraftarla oynadık, Kayserispor karşısında da daha fazla taraftarımızın olacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

