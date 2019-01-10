SPOR

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 10.01.2019 19:48 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turdaki maçların programı şöyle:

İLK MAÇLAR

15 Ocak Salı:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.50 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

16 Ocak Çarşamba:

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)

18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok (Medical Park)

17 Ocak Perşembe:

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

RÖVANŞ MAÇLARI

22 Ocak Salı:

18.00 Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)

23 Ocak Çarşamba:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 Ocak Perşembe:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli olduTürkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Akhisar galibiyetle turladıAkhisar galibiyetle turladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Fatih Terim'e büyük şok

Fatih Terim'e büyük şok

G.Saray istedi, İspanya'ya gitti!

G.Saray istedi, İspanya'ya gitti!

Premier Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Premier Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor

Ünlü futbolcuya dolandırıcı şoku

Ünlü futbolcuya dolandırıcı şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

O tavır takdir topladı! İstiklal Marşı okunurken...

O tavır takdir topladı! İstiklal Marşı okunurken...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bir Süper Lig ekibi daha kupadan elendi

Bir Süper Lig ekibi daha kupadan elendi

Süper Lig ekibini kupadan elediler

Süper Lig ekibini kupadan elediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı

İşte Kupada son 16 turu programı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Akhisarspor 2 - 0 Fatih Karagümrük (Ziraat Türkiye Kupası)

Akhisar galibiyetle turladı

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

O tavır takdir topladı! İstiklal Marşı okunurken...

Darıca Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Antalya tek golle turladı

Hatayspor 2 - 0 Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

Gençlerbirliği'ne kupa şoku

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.