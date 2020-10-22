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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları yarın çekilecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.10.2020 19:35 | Son Güncelleme

Kupanın 3. turunda 86 takım yer alacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.30'da başlayacak.

Kupanın 3. turunda, 2. turu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86 takım yer alacak.

Kupa statüsünün 2A-c maddesinde belirtildiği üzere, 86 takımdan 43 takım seribaşı olacak ve müsabakalar seribaşı takımların sahasında yapılacak.

3. eleme turu tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Bu sezonki uygulama gereği 3. eleme turu kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirecek. Bu uygulama ilerleyen turların kura çekimlerinde yeni isimlerle devam edecek.

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