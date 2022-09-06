Ziraat Türkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandı

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunda oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada final karşılaşmasının 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacağı belirtildi.

Kupada bu sezon belirlenen maç tarihleri şöyle:

1. eleme turu: 13-14-15 Eylül

2. eleme turu: 27-28-29 Eylül

3. eleme turu: 18-19-20 Ekim

4. eleme turu: 8-9-10 Kasım

5. eleme turu: 20-21-22 Aralık

Son 16 turu: 17-18-19 Ocak 2023

Çeyrek final: 28 Şubat/1-2 Mart 2023

Yarı final 1. maçlar: 4-5 veya 6 Nisan 2023

Yarı final 2. maçlar: 25-26 veya 27 Nisan 2023

Final: 1 Haziran 2023



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