Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, yarın başlayacak.

Kupada yarı finalin ilk maçında Trabzonspor, yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da oynanacak.

Yarı finaldeki diğer mücadelede ise 20 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kupayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.



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