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Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olduğu iddia edilen sanıklar yargılanıyor

10.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadeyle mağduriyete neden olduğu iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Malatya'da biri Alman 3 kişinin öldürüldüğü Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdikleri öne sürülen 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İlker Çınar ile tutuksuz yargılanan Nihat Keskin, Adnan Dinçer, Mehmet Ali Badak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Özgür Birdal ile müşteki Ruhi Abat, salonda hazır bulundu.

Tutuklu sanık İlker Çınar, FETÖ'ye yardım etmekle suçlandığını, bunu kabul etmediğini savundu. İhbar mektubu tezi çökünce FETÖ'nün kendisini teslim aldığını ve terörize ettiğini öne süren Çınar, Zirve Yayınevi cinayetlerinin ABD istihbaratı ve FETÖ'nün işlediği cinayetler olduğunu iddia etti.

Sanıklardan Nihat Keskin, suçlamaları kabul etmediğini, savunma için süre istediğini söyledi.

Adnan Dinçer, başından beri bildiklerini söylediğini, ihbar mektubunun ne olduğunu bilmediğini, böyle bir şey yazmadığını ve yazdırmadığını savundu.

Mehmet Ali Badak, beraatini istediğini, hakkında iftira atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Özgür Birdal ise yazılı olarak da mahkemeye sunacağı savunmasından bazı bölümleri okudu.

Müşteki Ruhi Abat da iddia makamının söylediklerine katıldığını, söyleyecek bir şeyi olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, Çınar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Ocak 2022'ye erteledi.

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